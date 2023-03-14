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09:28, 14 марта 2023Россия

В российском регионе загорелся склад игрушек

В Симферополе загорелся склад игрушек

Фото: МЧС России

В Симферополе загорелось помещение склада игрушек. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано около 30 человек и семь единиц техники. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону, возгорание произошло на Западной улице.

Позже в ведомстве уточнили, что в 7:30 утра пожар был локализован. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики на площади 1000 квадратных метров. Информации о погибших не поступало.

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Варвара Родикова
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