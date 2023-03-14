Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ на линии Кременная — Сватово

Отряд «Черная мамба» опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ

Кадры штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Кременная — Сватово российским отрядом «Черная мамба» опубликовал Telegram-канал специальной войсковой группы.

Группа штурмовиков под командованием бойца с позывным «Дантист» действует на линии Кременная — Сватово. На кадрах, снятых от первого лица, видно, как российские силы выпускают снаряды из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), ведут огонь по позициям противника.

На появившемся в сети ролике можно увидеть подбитую российскими военнослужащими технику ВСУ, а также удар по противнику из реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 «Муха». «Выражаю огромную благодарность за мужество и отвагу наших бойцов», — подписал видео командир группы.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) отечественными танками Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв». На видеозаписи показывается работа экипажа, выезд танков на рубежи, а также ведение огня по противнику.