В Кремле анонсировали международные контакты Путина на этой неделе
Представитель Кремля Песков: у Путина запланированы международные контакты на этой неделе
У президента России Владимира Путина на этой неделе запланированы международные контакты с представителями иностранных государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«На этой неделе будут и международные контакты. Неделя очень насыщенная», — анонсировал пресс-секретарь.
Ранее Песков оценил планы судебной инстанции открыть дела против России из-за ситуации на Украине и заявил, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.