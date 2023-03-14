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11:12, 14 марта 2023Мир

В Кремле анонсировали международные контакты Путина на этой неделе

Представитель Кремля Песков: у Путина запланированы международные контакты на этой неделе

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

У президента России Владимира Путина на этой неделе запланированы международные контакты с представителями иностранных государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На этой неделе будут и международные контакты. Неделя очень насыщенная», — анонсировал пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил планы судебной инстанции открыть дела против России из-за ситуации на Украине и заявил, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

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Виктория Кондратьева
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