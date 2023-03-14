Курс биткоина превысил 25 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов впервые с 21 февраля

В ходе торгов во вторник, 14 марта, курс биткоина превысил отметку в 25 тысяч долларов за монету, прибавив более 15 процентов за день. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

Эту отметку курс преодолел впервые с 21 февраля. Стоимость самой популярной криптовалюты поднималась до 25,28 тысячи долларов. На момент написания материала она выросла до 25,7 тысячи долларов за монету.

Параллельно с биткоином растут и другие ведущие криптовалюты: курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 8,4 процента, превысив 1,7 тысячи долларов за монету. В то же время альткоин BNB, поддерживающий экосистему Binance Chain, вырос на 4,9 процента, достигнув в верхней точке 313 долларов. Стоимость Cardano увеличилась на 5,9 процента, до 0,349 доллара за монету.

Криптовалютный рынок стал резко расти на фоне обострившегося банковского кризиса в США. 10 марта стало известно о банкротстве крупнейшего банка в Кремниевой долине Silicon Valley Bank (SVB). Через несколько дней из-за системных рисков также был закрыт нью-йоркский Signature Bank. Опасения инвесторов во всем мире относительно замедления экономического роста резко выросли, и 13 марта после открытия торгов американские и европейские фондовые рынки обвалились. Однако смягчило ситуацию объявление американскими властями плана по ликвидации последствий краха двух банков.

Если еще с одним довольно крупным банком США случится что-то подобное, это спровоцирует рост биткоина и других криптовалют, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. «Дело в том, что крах банков — это удар по традиционной финансовой сфере — это банковские инструменты, рынок ценных бумаг, драгметаллов, и, конечно, в этом случае инвесторы стремятся перевести свои капиталы в другой, альтернативный формат — в частности, в криптовалюту», — объяснил он.