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13:38, 15 марта 2023Наука и техника

Выявлен механизм регенерации костей у людей за счет клеток оленьих рогов

Science: клетки оленьих рогов оказались источником механизма регенерации у людей

Фото: Toby Melville / Reuters

Команда китайских ученых выявила механизм регенерации костей у людей за счет клеток оленьих рогов. Оказалось, что определенные клетки можно использовать для стимуляции восстановления некоторых типов тканей у других млекопитающих. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Самцы оленей ежегодно восстанавливают свои рога, которые отрастают как живая ткань, с кровеносными сосудами и нервами, находящимися вокруг костной структуры.

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В процессе исследования удалось обнаружить, что клетки-предшественники бластемы оленьих рогов являются возможным источником необходимых для регенерации клеток у высших позвоночных. Это происходит благодаря активации ключевых генов, понимание механизма работы которых может быть потенциально использовано в регенеративной медицине для восстановления скелета, костей или конечностей.

Для изучения динамики транскрипции генов и оценки изменения типа клеток во время регенерации рогов, команда провела секвенирование одноклеточной РНК на разных стадиях регенерации рогов пятнистого оленя. Всего было проанализировано 74730 клеток во время критических стадий регенерации.

При дальнейших экспериментах на мышах эти клетки-предшественники вводили в головы подопытных. На черепах испытуемых появились похожие на рога костные хрящевые образования, которые были получены не из родных тканей, а полностью из трансплантированных стволовых клеток. Это иллюстрирует, что исследователи успешно выделили необходимые типы клеток для регенерации.

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Елена Апазиди
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