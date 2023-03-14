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20:37, 14 марта 2023Ценности

В сети восхитились 56-летней Сальмой Хайек в расстегнутом платье после «Оскара»

56-летняя Сальма Хайек снялась в расстегнутом платье после «Оскара» и восхитила фанатов

Кадр: @salmahayek

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в расстегнутом наряде после «Оскара» и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 56-летняя звезда предстала в домашней обстановке после посещения церемонии вручения кинопремии. Артистка позировала на кухне в специально изготовленном для нее брендом Gucci оранжевом платье длины макси с пайетками и вырезом в районе груди. Артистка расстегнула молнию на спине, поедая при этом курицу.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Даже ее спина идеальна», «Ты выглядишь очень молодо», «Самая большая гордость Мексики», «Это то, за что мы ее любим», «Ты мне очень нравишься — такая естественная. Не меняйся никогда», «Красивее, чем когда-либо», «Принцесса Сальма», — заявили фанаты.

В январе Сальма Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами в прозрачном платье из сетки люксового бренда Gucci, оформленном цветочными аппликациями.

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Алина Гостева
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