Global Times заявило, что чрезмерные санкции США бьют по Вашингтону и ослабляют его

Чрезмерные санкции США, накладываемые Белым домом, вредят не только соперникам, но и бьют по Вашингтону, ослабляя его. Об этом заявило издание Global Times.

«США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль», — говорится в материале.

Издание пишет, что в своей внешней политике Соединенные Штаты слишком полагаются на военную мощь и эффективность санкций из-за технологической и финансовой гегемонии и контроля доступа к рынкам. Издание назвало возможности этих инструментов ограничеными, поэтому злоупотребление приведет к истощение собственных ресурсов Америки.

В качестве примера в материале приводится ситуация с банками SVB, Signature Bank и Silvergate, их банкротство угрожает всему финансово-технологическому сектору США.

Подход Вашингтона наносит удар по нему самому, поскольку различные рычаги могут сломаться из-за излишнего напряжения, резюмируется в статье.

О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Позже, вслед за ним, «из-за системных рисков» закрыли нью-йоркский Signature Bank.

