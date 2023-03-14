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10:38, 14 марта 2023Экономика

Депутаты Москвы и регионов засекретят сведения о своих доходах

Депутаты Москвы и еще нескольких регионов вслед за ГД засекретят сведения о своих доходах

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Комиссия Мосгордумы по законодательству рекомендовала принять поправки в столичное законодательство об отказе от публикации деклараций депутатов — ранее аналогичный законопроект одобрила Госдума, пишет «Коммерсантъ». Такие же поправки рассматривают или уже приняли в ряде других регионов и муниципалитетов, выяснили «Ведомости».

С 1 марта в силу вступил федеральный закон, согласно которому информация о декларациях парламентариев всех уровней (в том числе депутатов заксобраний на постоянной основе) будет публиковаться в «обобщенном виде» без персональных данных. Закон также позволяет работающим на общественных началах региональным и муниципальным депутатам вообще не подавать ежегодные декларации.

В начале марта поправки об отказе публиковать детальные данные о доходах и имуществе депутатов внести в Волгоградскую областную думу. Законопроект предлагает размещать на сайте заксобрания только «обобщенную информацию». «Обобщенная» информация предполагает, что в ней «должны отсутствовать персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо, и данные, позволяющие индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». Скоро аналогичные изменения в законодательстве рассмотрит заксобрание Калининградской области.

В Тюменской облдуме такие поправки приняли в начале марта, а ряд регионов сделали это еще в феврале — так поступили в Ярославской области, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Челябинской, Свердловской областях и Приморском крае. Отказываются от публикации деклараций депутатов и муниципалитеты — Ярославль, Красноярск и другие.

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Софья Ермакова
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