Декларации о доходах российских депутатов перестали публиковать

С 1 марта декларации о доходах и имуществе российских депутатов перестали публиковать

С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных. Документ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

С сегодняшнего дня в интернете будет публиковаться только обобщенная статистическая информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей в открытом доступе размещаться не будут.

Кроме того, закон предполагает упрощение порядка декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов. Речь идет о чиновниках, работающих без отрыва от основного места работы — они будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги или супруга за три предшествующих года. Достоверность такой информации может быть проверена, объяснял ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также, согласно документу, с 1 марта председатели законодательных собраний регионов должны работать только на постоянной основе. Соответственно, отчитываться о доходах они должны в общем порядке.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции. Мера вступила в силу со дня подписания документа.