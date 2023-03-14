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15:33, 14 марта 2023Силовые структуры

Российские полицейские попали под следствие за задержание помощника прокурора

В Северодвинске полицейские задержали помощника военного прокурора и попали под следствие

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Двое сотрудников МВД попали под следствие после незаконного задержания помощника военного прокурора Северодвинского гарнизона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские полицейские проводили ночью рейд «Трезвый водитель». Они получили информацию, что за рулем автомобиля Volvo XC70 находится выпивший помощник военного прокурора. Закон запрещает полицейским задерживать и досматривать сотрудников надзорного ведомства, за исключением экстренных случаев. Правоохранители тем не менее остановили автомобиль и повалили на землю водителя, надели на него наручники, а затем досмотрели его и салон машины.

После того, как его отпустили, помощник военного прокурора обратился за медпомощью. Медики диагностировали у него ссадины.

Полицейских, проводивших задержание, уволили со службы и возбудили против них уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

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Любовь Ширижик
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