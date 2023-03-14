В Петербурге школьница отравилась лекарствами и попала в реанимацию

В Петербурге девятиклассница отравилась лекарствами и попала в реанимацию

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге ученица гимназии отравилась медикаментами и попала в больницу. Об этом сообщает «Форпост».

Инцидент произошел 13 марта. По данным издания, девятиклассница приняла лекарства по дороге на учебу. Придя в школу, 16-летняя девочка рассказала о произошедшем учителю, который вызвал скорую помощь.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Какой именно препарат стал причиной отравления, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе и выпила более 30 обезболивающих таблеток. Девочку госпитализировали.