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10:58, 14 марта 2023Россия

В Петербурге школьница отравилась лекарствами и попала в реанимацию

В Петербурге девятиклассница отравилась лекарствами и попала в реанимацию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге ученица гимназии отравилась медикаментами и попала в больницу. Об этом сообщает «Форпост».

Инцидент произошел 13 марта. По данным издания, девятиклассница приняла лекарства по дороге на учебу. Придя в школу, 16-летняя девочка рассказала о произошедшем учителю, который вызвал скорую помощь.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Какой именно препарат стал причиной отравления, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе и выпила более 30 обезболивающих таблеток. Девочку госпитализировали.

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Варвара Родикова
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