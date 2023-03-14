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10:16, 14 марта 2023Россия

На заброшенной даче советского конструктора российского ребенка придавило плитой

В Королеве на заброшенной даче советского конструктора Грабина ребенка придавило плитой

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В подмосковном Королеве на даче советского конструктора и инженера Василия Грабина 14-летнего мальчика придавило упавшей на него плитой. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, на заброшенную дачу часто ходят подростки — там они лазят по стенам дачного дома с помощью выступающих из стен кирпичей. После того, как подросток забрался на стену, он сорвался с кирпичного выступа, и на него упала часть стены.

Мальчик смог выбраться из-под придавившей его плиты. Его доставили в реанимацию с переломом ребер. Впоследствии подростка перевели в хирургическое отделение.

Ранее в Подмосковье трехлетнюю девочку насмерть придавило несущей аркой. Отец девочки довез ее до ближайшей больницы, но она была уже мертва.

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Анастасия Шейкина
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