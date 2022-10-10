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В Подмосковье трехлетнюю девочку насмерть придавило аркой

В подмосковных Мытищах трехлетнюю девочку насмерть придавило несущей аркой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Подмосковье трехлетнюю девочку насмерть придавило несущей аркой. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 9 октября, в Мытищинском районе в парке Новоалександрово. В процессе демонтажа на ребенка рухнула часть конструкции.

Отец девочки довез ее до ближайшей больницы, но она была уже мертва.

В сентябре в Калужской области на двух подростков обрушилась часть заброшенного здания. Одного придавило насмерть, второй попал в больницу с переломами. Похожая ситуация произошла в августе в другом российском регионе — Кировской области. Там подростка насмерть придавило бетонной плитой в здании бывшей школы.

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Евгения Куликова
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