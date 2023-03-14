Армию Британии назвали «декоративными силами обороны»

Daily Mail: парламент Британии возмутился малым расходам на армию и назвал ее декоративной

Военные и политики из Великобритании считают, что армия страны превратилась в «декоративные силы обороны», поскольку правительство тратит недостаточно средств на оборону. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собеседников из британского парламента.

По их словам, решение выделить пять миллиардов фунтов стерлингов на оборону в ближайшие два года можно назвать фактическим сокращением финансирования. Критике в том числе подвергся глава Минобороны страны Бен Уоллес.

Считается, что сам Уоллес просил премьер-министра Риши Сунака выделить до 11 миллиардов фунтов на оборону. Тем не менее глава правительства ограничился пятью миллиардами, которые уже направлены на конкретные проекты. Дополнительных средств на закупку танков и развитие войск не остается, и к 2025 году армия может сократиться до 73 тысяч солдат, указывает Daily Mail. По данным Statista, в 2022 году в британской армии проходят службу 148 тысяч человек.

При этом Сунак ранее завил, что необходимо «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине.