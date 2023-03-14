В Британии призвали ускорить западную военную помощь Украине

Премьер Британии Сунак призвал ускорить и интенсифицировать военную помощь Запада Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак завил, что необходимо «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине. Об этом он высказался в беседе с американским телеканалом NBC.

Сунак призвал ускорить и интенсифицировать военную помощь Запада Украине и подчеркнул, что это важно прямо сейчас. Действия западных стран он назвал оптимальными в ситуации, когда нужно «сдержать враждебные действия со стороны любого государства где бы то ни было».

«Правильным в этих обстоятельствах было предоставить Украине всю поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя», — подчеркнул премьер Британии.

Сунк добавил, что поставки оружия из Китая в Россию могли бы стать «очень тревожным и опасным развитием событий». По его мнению, Британия, США и другие страны послали Пекину сильный сигнал, призвав его отказаться от поддержки Москвы в этом конфликте.

Ранее в США призвали председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским по сложившейся ситуации в стране. Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Пекину следует услышать позицию Киева.