Стратегические предприятия потребовали перевести под юрисдикцию России

«Справедливая Россия»: стратегические предприятия должны быть под российской юрисдикцией

Стратегические российские предприятия должны быть переведены под юрисдикцию России, с таким требованием выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду», передает ТАСС.

«Мы давно настаивали на необходимости деофшоризации российской экономики. Нет никаких серьезных экономических обоснований для того, чтобы тормозить процесс деофшоризации», — заявил ее глава Сергей Миронов.

Он указал, что необходимо установить критерии для определения системообразующих и стратегических предприятий, которые обязательно должны находиться под юрисдикцией России.

Фракция разработала соответствующий законопроект и направила на заключение в правительство. Согласно документу, системообразующими организациями следует считать те, выручка которых составляет не менее десяти миллиардов рублей, размер уплаченных налогов за последние три года — не менее пяти миллиардов рублей, а численность персонала — не менее четырех тысяч человек или 1,5 тысячи для сельского хозяйства.

К стратегическим предприятиям также нужно отнести участвующие в выполнении государственного оборонного заказа. Эти организации должны иметь местом государственной регистрации территорию Российской Федерации, пояснили в «Справедливой России».

Ранее Европейский союз (ЕС) обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в перечень Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова.

