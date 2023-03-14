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00:42, 14 марта 2023Россия

Стратегические предприятия потребовали перевести под юрисдикцию России

«Справедливая Россия»: стратегические предприятия должны быть под российской юрисдикцией

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стратегические российские предприятия должны быть переведены под юрисдикцию России, с таким требованием выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду», передает ТАСС.

«Мы давно настаивали на необходимости деофшоризации российской экономики. Нет никаких серьезных экономических обоснований для того, чтобы тормозить процесс деофшоризации», — заявил ее глава Сергей Миронов.

Он указал, что необходимо установить критерии для определения системообразующих и стратегических предприятий, которые обязательно должны находиться под юрисдикцией России.

Фракция разработала соответствующий законопроект и направила на заключение в правительство. Согласно документу, системообразующими организациями следует считать те, выручка которых составляет не менее десяти миллиардов рублей, размер уплаченных налогов за последние три года — не менее пяти миллиардов рублей, а численность персонала — не менее четырех тысяч человек или 1,5 тысячи для сельского хозяйства.

К стратегическим предприятиям также нужно отнести участвующие в выполнении государственного оборонного заказа. Эти организации должны иметь местом государственной регистрации территорию Российской Федерации, пояснили в «Справедливой России».

Ранее Европейский союз (ЕС) обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в перечень Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова.

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Марина Совина
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