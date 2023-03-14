Устройство для страйкбола взорвалось на детской площадке в Москве

На детской площадке на юго-западе Москвы взорвалось устройство для страйкбола

Устройство для игры в страйкбол взорвалось на детской площадке на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Инцидент произошел 13 марта на улице Маршала Савицкого. Ребенок, гуляющий на детской площадке, нашел устройство, используемое для игры в страйкбол, — предположительно, гранату — и бросил в него снежком. В результате этого раздался хлопок.

Ребенка осмотрели медики, его жизни и здоровью ничто не угрожает. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный безработный житель Санкт-Петербурга выбросил гранату для страйкбола из окна своей квартиры на детскую площадку. Мужчину задержала полиция.

