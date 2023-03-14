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07:12, 14 марта 2023Бывший СССР

Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области Сальдо пригласил в регион премьера Британии Сунака
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку приглашение посетить регион и ознакомиться с нынешней ситуацией, сообщает ТАСС.

«Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область», — заявил он.

Сальдо пообещал, что в том случае, если Сунак все-таки согласиться совершить данный визит, ему будет обеспечена безопасность. Кроме того, по его словам, у британского премьера будет возможность посмотреть на ситуацию в регионе и пообщаться с местными жителями. Врио главы региона отметил, что ради этого с Сунака снимут все введенные против него санкции.

Ранее Сальдо заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало боеспособных сил для организации полномасштабного наступления на левый берег Днепра. По его мнению, сообщения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация, направленная на то, чтобы посеять панику среди населения.

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Марина Совина
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