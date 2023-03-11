Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о малых ресурсах ВСУ для наступления на Днепр

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало боеспособных сил для организации полномасштабного наступления на левый берег Днепра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются нашей воздушной, технической и другими видами разведки, контроль ведется буквально в режиме реального времени», – отметил он. По мнению Сальдо, сообщения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация, направленная на то, чтобы посеять панику среди населения.

При этом врио губернатора сообщил, что не остается незамеченной переброска ВСУ на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. «Если противник начнет настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр — наши военные будут знать об этом заблаговременно, и они к нему полностью готовы», — добавил Сальдо.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что возможное наступление Вооруженных сил Украины в Запорожье может стать фатальным для Киева. Рогов указал, что попытка бойцов ВСУ «сунуться» на указанную территорию обернется концом режима президента Украины Владимира Зеленского.

