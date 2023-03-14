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03:45, 14 марта 2023Мир

Байдена обвинили в формировании альянса России с Китаем

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден толкнул Россию в альянс с Китаем
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, администрация Байдена «толкнула Россию прямо в руки Китая». «Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс», — добавил он.

При этом Трамп не стал уточнять, какое из решений Байдена привело к ошибке. «Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто», — добавил он.

Ранее Байден назвал Дональда Трампа возможным будущим президентом США и перекрестился. Он произнес: «Боже упаси». Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года.

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Марина Совина
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