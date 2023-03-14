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11:18, 14 марта 2023Мир

Трамп предпочел сменить власть в Белом доме вместо Кремля

Экс-президент США Трамп: нужно поддержать смену режима в Белом доме, а не в Кремле

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что администрация главы Белого дома Джо Байдена втянула американских жителей в конфликт на Украине, в связи с чем предложил поддержать смену режима в Соединенных Штатах. Цитату приводит РИА Новости.

По его мнению, нужно поддержать смену власти именно в Вашингтоне, а не в Кремле.

Ранее экс-президент говорил, что лимиты поддержки Украины со стороны США зависели бы от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что «Европа должна платить».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что санкции против Москвы неэффективны.

До этого он официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Впрочем, конкуренцию ему могут составить вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Виктория Кондратьева
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