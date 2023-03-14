Трамп назвал условие для выделения помощи Украине
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на выделение помощи Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.
Трамп назвал условие для выделения помощи Украине и подчеркнул, что лимиты поддержки будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что «Европа должна платить».
Экс-президент назвал конфликт на Украине национальным стратегическим интересом Европы, а не США. Он выступил против поддержки смены политической системы в России и подчеркнул, что санкции против Москвы неэффективны.
Ранее на митинге своих сторонников в штате Айова Трамп обещал предотвратить третью мировую войну. По его словам, он единственный из кандидатов на пост главы государства, который может это осуществить.
Ранее Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.