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07:11, 14 марта 2023Мир

Трамп назвал условие для выделения помощи Украине

Экс-президент США Трамп: лимиты на помощь Украине будут зависеть от встречи с Путиным
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на выделение помощи Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.

Трамп назвал условие для выделения помощи Украине и подчеркнул, что лимиты поддержки будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что «Европа должна платить».

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Экс-президент назвал конфликт на Украине национальным стратегическим интересом Европы, а не США. Он выступил против поддержки смены политической системы в России и подчеркнул, что санкции против Москвы неэффективны.

Ранее на митинге своих сторонников в штате Айова Трамп обещал предотвратить третью мировую войну. По его словам, он единственный из кандидатов на пост главы государства, который может это осуществить.

Ранее Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Марина Совина
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