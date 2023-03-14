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18:00, 14 марта 2023Путешествия

Названы зарубежные курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: в конце марта дешевле 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Абхазии и Турции

Фото: Kamran Jebreili / AP

Наиболее доступными зарубежными направлениями для отдыха в марте стали Абхазия, Турция и ОАЭ. Стоимость путевок на популярные туристические курорты назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики на основе данных сети турагентств «1001 Тур» составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с вылетом в период с 21 по 28 марта на двоих туристов. Так, отдохнуть в конце первого весеннего месяца дешевле 100 тысяч рублей можно только в Абхазии и Анталье. Стоимость путешествия обойдется в 48,3 и 71,7 тысячи рублей соответственно.

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В Абхазии за такую сумму путешественникам предлагается проживание в трехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков, в Турции — размещение в гостинице аналогичной категории, однако работающей по системе «все включено».

Дороже обойдется отпуск в ОАЭ — 133,1 тысячи, на Шри-Ланке — от 139,2 тысячи рублей. Египет и Таиланд практически сравнялись по ценам — 143,3 и 148,8 тысячи рублей соответственно. Улететь на Гоа и в Катар получится от 151 тысячи рублей, больше 200 тысяч придется заплатить только за путевки на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и в Венесуэлу.

Ранее стало известно, что самая дорогая путевка россиян на 8 Марта обошлась семье из двух туристов в 819 тысяч рублей. Наиболее затратным оказался тур на одного взрослого и одного ребенка из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) на 11 ночей. Семья россиян провела отпуск в пятизвездочном отеле, работающем по системе «ультра все включено». 

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Валентина Процкова
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