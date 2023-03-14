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18:24, 14 марта 2023Силовые структуры

Избивавший 28-летнюю жену бывший участковый стал фигурантом дела

В Кирове бывший участковый, больше года избивавший жену, стал фигурантом дела

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кирове избивавший жену в течение года 27-летний бывший участковый попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он стал фигурантом дела об истязании, ему грозит до трех лет колонии. За три дня до возбуждения дела его уволили из органов.

По данным канала, коллеги лейтенанта полиции случайно узнали, что тот сильно избил свою 28-летнюю супругу. Выяснилось, что мужчина больше года издевался над женщиной. При этом он постоянно запугивал ее своими связями в правоохранительных органах, поэтому россиянка боялась обращаться за помощью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина задушил жену на глазах у двоих детей и попытался покончить с собой.

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Елизавета Новикова
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