Reuters: США продлят особый статус украинским беженцам, попавшим в страну через Мексику

Вашингтон позволит украинским беженцам, попавшим в 2022 году в США через границу с Мексикой, продлить свой гуманитарный статус для получения от государства медстраховки и талонов на питание. Об этом пишет Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение продлить особый статус беженцев. По данным Министерства внутренней безопасности США, через мексиканскую границу в начале 2022 года в страну попали порядка 25 тысяч украинских беженцев. Им на год предоставили статус беженца, который сейчас можно будет продлить. На какой срок это можно сделать, не уточняется.

В рамках официальной программы по расселению беженцев с Украины Uniting for Ukraine в США прибыли еще более 118 тысяч человек.

Ранее более 500 украинских беженцев, которые размещены во временных лагерях в Мексике, призвали власти США открыть границы и пустить их на американскую территорию.