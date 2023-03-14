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02:15, 14 марта 2023Мир

США продлят особый статус украинским беженцам

Reuters: США продлят особый статус украинским беженцам, попавшим в страну через Мексику

Фото: Omar Martinez / Globallookpress.com

Вашингтон позволит украинским беженцам, попавшим в 2022 году в США через границу с Мексикой, продлить свой гуманитарный статус для получения от государства медстраховки и талонов на питание. Об этом пишет Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение продлить особый статус беженцев. По данным Министерства внутренней безопасности США, через мексиканскую границу в начале 2022 года в страну попали порядка 25 тысяч украинских беженцев. Им на год предоставили статус беженца, который сейчас можно будет продлить. На какой срок это можно сделать, не уточняется.

В рамках официальной программы по расселению беженцев с Украины Uniting for Ukraine в США прибыли еще более 118 тысяч человек.

Ранее более 500 украинских беженцев, которые размещены во временных лагерях в Мексике, призвали власти США открыть границы и пустить их на американскую территорию.

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Марина Совина
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