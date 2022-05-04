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Украинские беженцы призвали власти США пустить их в страну

Более 500 украинских беженцев в Мексике призвали власти США открыть для них границу

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Более 500 украинских беженцев, которые размещены во временных лагерях в Мексике, призвали власти США открыть границы и пустить их на американскую территорию. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Каждый день в Мексику прибывают от 50 до 100 украинцев, которые стремятся попасть на территорию Соединенных Штатов. Представитель гуманитарной организации «Вместе с Украиной» сообщила, что процесс одобрения заявок беженцев со стороны американских властей затянулся.

Ранее власти США пропускали в страну всех беженцев без каких-либо условий. Но с середины апреля пограничники проверяют соблюдение ряда правил: наличие спонсора в Америке, документы о пройденной вакцинации и «чистая» биография.

21 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой. «Наша цель заключается в том, чтобы этот конфликт завершился как можно быстрее, и украинцы и другие люди, вынужденные покинуть Украину, могли скорее вернуться в безопасную, стабильную, мирную и демократическую Украину», — заявил Прайс.

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Дмитрий Сотак
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