Боец «Вагнера» заявил о провале обороны ВСУ под Артемовском

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ работают всеми видами вооружениями под Артемовском в ДНР

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что по его сослуживцам, продвигающимся в направлении Часова Яра под Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР, активно работает авиация, бронетехника и всевозможные виды вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Представитель «Вагнера» заявил, что авиация ВСУ работает не по бронетехнике, «а по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам». Кроме того, украинская сторона использует «танковую карусель». «Грубо говоря, танковый батальон там становился. Каждый танк по "тридцатке" [30 выстрелов] "откидал", батальон уехал, другой заехал… и это происходило у них весь день», — объяснил военный.

Под Артемовском наблюдается достаточно хорошая оборона ВСУ, однако российские солдаты добиваются ее провала за несколько дней. «Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно», — заключил боец.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили о подходе к линии подвоза резервов ВСУ в Артемовск. По словам бойца, силы ЧВК продвигаются северо-западнее города, перерезая пути снабжения армии Украины.

