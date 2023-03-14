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11:26, 14 марта 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о мерах защиты Путина от вирусов

Песков заявил, что меры для защиты Путина от вирусов будут приниматься и дальше

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Меры защиты президента России Владимира Путина от вирусов принимаются и будут приниматься в будущем. Об этом, отвечая на вопрос о безопасности главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, прекращение пандемии не означает, что вирусы перестали распространяться.

Ранее Песков говорил, что Кремле сохраняются меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. Он добавил, что сотрудники администрации президента часто делают тест на COVID-19. В сентябре Песков заявлял, что не знает, ревакцинировался ли Путин от COVID-19. Президент за время пандемии никогда не заражался коронавирусом, подчеркивал он.

Роспотребнадзор с 1 июля снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу заведений общественного питания.

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Анастасия Шейкина
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