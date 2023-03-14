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12:57, 14 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане анонсировали визит Путина

В пресс-службе Токаева заявили, что ожидают Путина в Казахстане в текущем году

Фото: Ilya Pitalyov / Reuters

В Казахстане анонсировали визит президента России Владимира Путина в текущем году. Соответствующее заявление распространила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи с российским послом в республике Алексеем Бородавкиным.

«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года», — говорится в сообщении.

6 марта Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в гуманитарной области, сферах энергетики, транспорта и логистики.

Предыдущий визит Путина в Казахстан состоялся в октябре 2022 года, президент прибыл в Астану для участия в трех международных мероприятиях.

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Алевтина Запольская
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