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12:47, 6 марта 2023Бывший СССР

Путин созвонился с Токаевым

Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Токаевым экономическое сотрудничество

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в гуманитарной области, сферах энергетики, транспорта и логистики.

«Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов», — резюмируется в сообщении.

28 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента своего назначения посетил в Астану в рамках турне по странам Центральной Азии. Он встретился с Токаевым и провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

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Алевтина Запольская
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