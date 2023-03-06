Путин созвонился с Токаевым

Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Токаевым экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в гуманитарной области, сферах энергетики, транспорта и логистики.

«Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов», — резюмируется в сообщении.

28 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента своего назначения посетил в Астану в рамках турне по странам Центральной Азии. Он встретился с Токаевым и провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.