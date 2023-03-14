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10:07, 14 марта 2023Бывший СССР

На Украине начали набирать послов по объявлению

В МИД Украины начали набор послов в 21 страну по объявлению на сайте ведомства

Фото: Tony Hicks / AP

В МИД Украины начали набор послов в 21 страну по объявлению на сайте ведомства. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал глава министерства Дмитрий Кулеба.

«Желающих много, а готовых качественно выполнять такую сложную работу — единицы. Найти человека, который соответствует критериям и требованиям, знать языки, будет способен дать результат — очень непросто», — заявил министр.

По словам Кулебы, в настоящее время МИД ищет послов в 21 страну Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Закавказья и Средней Азии. Активные вакансии можно посмотреть на сайте ведомства.

Ранее глава МИД заявил о готовности Киева к дипломатии при условии «отвода российских войск». При этом он отметил, что в настоящее время на желание России вести переговоры «ничего не указывает».

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Алевтина Запольская
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