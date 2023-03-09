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05:36, 9 марта 2023Бывший СССР

Кулеба заявил о готовности Киева к дипломатии при одном условии

Глава МИД Кулеба заявил, что Киев готов к дипломатии при условии «отвода российских войск»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к дипломатии при одном условии. Так он прокомментировал слова своего швейцарского коллеги Иньяцио Кассиса о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине, передает ТАСС.

По словам Кулебы, Киев готов к дипломатии при условии «отвода российских войск». Он добавил, что в настоящее время на желание России вести переговоры «ничего не указывает». «Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры», — заявил украинский министр.

Кулеба также отметил, что никаких переговоров с российской стороной в Швейцарии не проходит. «Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства», — пояснил он.

Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Чагры Эрхан рассказал, что турецкий лидер хочет устроить встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле.

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Марина Совина
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