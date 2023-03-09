В Турции заявили о планах Эрдогана устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле. О таких планах рассказал Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

По его словам, о том, получится ли у Эрдогана организовать переговоры, судить сложно, поскольку на турецкого лидера оказывают давление США и Великобритания, стремящиеся к продолжению боевых действий и противящиеся любым переговорам с Россией.

«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства», — заявил советник Эрдогана. Он отметил, что лишь в таком формате конфликтующие стороны смогут прийти к компромиссному решению по мирному урегулированию.

Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

24 февраля, в первую годовщину с начала боевых действий, Эрдоган в очередной раз созвонился с президентами России и Украины. В разговоре с Зеленским турецкий лидер заявил о готовности внести посильный вклад в мирное урегулирование конфликта «на основании прекращения огня и переговоров и установления мира» между Россией и Украиной. Эрдоган также обменялся мнениями о ситуации на Украине с Владимиром Путиным. В частности, лидеры обсудили реализацию договоренностей по вывозу украинского зерна, а также экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.