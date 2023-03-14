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11:29, 14 марта 2023Экономика

Россиянам пообещали возмещение по вкладам через «Госуслуги»

Российские вкладчики смогут получить возмещение по депозитам через «Госуслуги» с 2024-го

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С 2024 года российские вкладчики смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным госкорпорации, для возврата средств клиентам нужно будет пройти идентификацию и подать заявление через сайты «Госуслуг» или агентства. После этого средства поступят на счет.

Сейчас же для получения компенсации приходится обращаться в офис определенного банка-агента или в АСВ, а также присылать запросы на почтовый адрес агентства.

Уточняется, что возможность подать заявление через портал «Госуслуг» упростит доступ к выплатам для вкладчиков. Им больше не нужно будет заниматься поиском банка-агента, пообещал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков призвал россиян хранить сбережения в разных валютах, используя для этого несколько банков и разные сроки депозитов. Это единственный надежный способ во время финансовой нестабильности, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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