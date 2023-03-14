В Госдуме захотели усилить контроль за VPN-сервисами

Депутат Госдумы Свинцов заявил, что за VPN-сервисами нужно усиливать контроль

За VPN-сервисами в России нужно усиливать контроль, кроме того, ресурсы, чьи владельцы откажутся сотрудничать с отечественными спецслужбами, могут блокироваться в стране. Такое мнение в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Безусловно, усиливать контроль нужно. Насколько мне известно, большая часть компаний, предоставляющих услуги, тем или иным образом уже взаимодействует с нашими специальными службами», — сказал депутат. По его мнению, средства для обхода ограничений, отказывающиеся взаимодействовать с отечественными спецслужбами, при необходимости могут подвергаться блокировке в России.

Свинцов также добавил, что в условиях гибридного вооруженного конфликта между Россией и НАТО стране нужно максимально обезопасить информационную инфраструктуру.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич объяснил необходимость создания российского VPN-сервиса. Он указал, что иностранные ресурсы не раз показывали себя с невыгодной стороны, в то время как отечественный VPN в перспективе может соответствовать высоким стандартам, соблюдать законодательство и гарантировать безопасность пользователей.

Перед этим глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что популярность средств для обхода блокировок в России снизилась. Он выразил уверенность в том, что VPN в России «пока не приживаются».