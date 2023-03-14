На Украине захотели включить добровольческую хакерскую бригаду в состав ВСУ

На Украине захотели включить добровольческую хакерскую бригаду IT-армии в состав ВСУ

Правительство Украины разрабатывает новый закон о включении добровольческой хакерской бригады IT-армии в состав Вооруженных сил с целью положить конец неопределенности в отношении ее статуса. Об этом пишет Newsweek.

IT-армия Украины взяла на себя ответственность за кибератаки и отключение веб-сайтов российских государственных СМИ во время недавнего ежегодного выступления президента станы Владимира Путина. Их также критикуют за кибератаки на российские больницы и другие гражданские объекты.

Секретарь Национального координационного центра Украины по вопросам кибербезопасности Наталия Ткачук призвала принять законопроект как можно скорее. По ее словам, новый закон «станет основой для наращивания потенциала киберзащиты государства, привлечения к этой деятельности киберволонтеров и создания киберрезерва» — отряда гражданских киберэкспертов, подготовленных военными, которые могут быть мобилизованы для защиты страны.

Сама IТ-армия поддерживает предложение. Группа заявила, что ее интересы в процессе разработки будет представлять Министерство цифровой трансформации.

Украина подала заявку на вступление в Объединенный центр по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Организация была создана семью странами альянса и базируется в Таллине.

Ранее российская хакерская группировка Killnet объявила о начале масштабной кибератаки на сайты государственных органов, банков и аэропортов Германии. Хакеры пояснили, что такое решение было принято после того, как немецкие власти согласились поставить Украине танки Leopard.