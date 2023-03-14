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18:04, 14 марта 2023Ценности

На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские

РИА Новости: к главному офису Wildberries, где проходит демонстрация, прибыли полицейские

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один из работников заявил, что владельцы некоторых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) находятся в главном офисе компании с 12:00. Несмотря на то что некоторое время спустя приехали сотрудники правоохранительных органов, представители Wildberries не вышли на связь. Однако они предложили протестующим задать свои вопросы в режиме онлайн-звонка.

Уточняется, что участники протеста выразили свои претензии в заявлении, которое было передано полицейским.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

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Мария Винар
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