РИА Новости: к главному офису Wildberries, где проходит демонстрация, прибыли полицейские

На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один из работников заявил, что владельцы некоторых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) находятся в главном офисе компании с 12:00. Несмотря на то что некоторое время спустя приехали сотрудники правоохранительных органов, представители Wildberries не вышли на связь. Однако они предложили протестующим задать свои вопросы в режиме онлайн-звонка.

Уточняется, что участники протеста выразили свои претензии в заявлении, которое было передано полицейским.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.