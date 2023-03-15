Стало известно об отсутствии вооружений в упавшем в Черном море дроне

NYT: упавший в Черном море беспилотник США не был оснащен вооружением

Высокопоставленный военный чиновник США, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что американский беспилотник MQ-9, перехваченный российскими истребителями и упавший в Черном море, не был оснащен вооружением. Об этом стало известно газете The New York Times.

Такие БПЛА могут нести ракеты Hellfire, но на этом аппарате они отсутствовали. По информации источника NYT, беспилотник поднялся с авиабазы на территории Румынии утром 14 марта.

Обычно такие операции длятся 9–10 часов. Однако во время его пролета в Черном море произошел инцидент: как утверждают в США, причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.