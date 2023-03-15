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13:01, 15 марта 2023Из жизни

Мужчина заставил сына 17 часов играть на смартфоне в наказание за любовь к играм

Житель Китая заставил сына-школьника 17 часов играть на смартфоне за тайные игры по ночам

Фото: Annette Riedl / DPA / Globallookpress.com

Житель Китая придумал оригинальное наказание для сына за любовь играть на смартфоне по ночам. Об этом сообщает The New Paper.

8 марта мужчина по фамилии Хуан обнаружил, что его сын-школьник тайком играет на смартфоне ночью, хотя должен был как следует выспаться перед учебой. Китайца расстроило поведение отпрыска, так как он уверен, что ночные игры плохо влияют на школьную успеваемость.

Хуан посоветовался с женой, потом позвонил учителю мальчика и попросил на один день отпустить его с занятий. После этого родитель объявил сыну, что тот будет играть в игры целый день, но не должен спать. Сначала любитель виртуальных развлечений очень обрадовался, но вскоре выяснилось, что отец не собирается нарушать условия испытания ни на минуту. Он сидел рядом с сыном и следил, чтобы тот не прерывался. В итоге Хуан заставил ребенка играть 17 часов подряд.

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Спустя некоторое время мальчик начал жаловаться на усталость и боли во всем теле, однако Хуан запрещал ему останавливаться. В какой-то момент ребенок уснул за игрой, но отец разбудил его и потребовал, чтобы он продолжал. В конце концов школьник взмолился о пощаде и сказал больше никогда не будет играть по ночам и даже написал письмо, подтверждающее обещание.

Хуан отметил, что разрешает сыну играть по полчаса в будни и по часу в выходные. Кроме того, он был уверен, что ребенок справится с наказанием, и призвал других родителей не повторять его опыт.

В апреле 2021 года сообщалось, что отец отобрал у сына игровую консоль в наказание, и забыл, куда спрятал ее. Гаджет вернулся к владельцу только через 18 лет.

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Никита Савин
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