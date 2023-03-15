Стали известны подробности о бившей ученика дефектологе из Петербурга

Бившая 4-летнего ученика дефектолог из Петербурга оказалась педагогом с 25-летним стажем

Бившая четырехлетнего ученика дефектолог-репетитор из Петербурга оказалась педагогом с 25-летним стажем. Эти подробности сообщает «Пятый канал».

Об избиении стало известно после публикации видео из квартиры пострадавшего ребенка. На видеоролике видно, как репетитор следит за мальчиком, не выпуская телефона из рук. Когда ребенок пытается привлечь ее внимание, женщина отвешивает ему подзатыльники и пинает его.

Издание также отмечает, что дефектологу присвоена высшая педагогическая категория. Сама преподавательница не видит ничего предосудительного в своих действиях.

«Абсолютно ничего. Когда мальчик агрессировал, я убрала его руки, вот и все. Скорее всего, это весеннее обострение», — приводит «Пятый канал» слова педагога.

Ранее сообщалось, что россиянка избила и выгнала раздетым на мороз сына из-за домашнего задания.