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04:02, 15 марта 2023Ценности

52-летняя ведущая снялась топлес в рекламе бренда косметики

Ведущая Аманда Холден снялась топлес в рекламе косметического бренда Revive Collagen

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась кадрами откровенной фотосессии с поклонниками. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя телезвезда опубликовала бэкстейдж съемки рекламы для косметического бренда Revive Collagen. Знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь белым одеялом. На размещенных кадрах Холден позирует в кровати с распущенными волосами, уложенными волнами, с нюдовым макияжем на лице. Ее образ дополнили золотые украшения.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы в комментариях под публикацией. «Вау», «Секси», «Очень красивая женщина», «Люблю тебя, Аманда», «Спасибо за эту радость», — высказывались многочисленные фанаты.

В феврале Холден разместила снимок, на котором она позирует в кружевном нижнем белье модели Gossard винного цвета бренда JD Williams. На опубликованном изображении телезвезда запечатлена на кресле в спальне.

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Карина Черных
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