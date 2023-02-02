51-летняя ведущая снялась в кружевном белье

51-летняя ведущая Аманда Холден снялась в кружевном белье бренда JD Williams

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась фотографией в откровенном наряде и восхитила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость опубликовала снимок, на которых она позирует в кружевном нижнем белье модели Gossard винного цвета бренда JD Williams. На размещенных кадрах телезвезда запечатлена на кресле в спальне. При этом волосы Холден распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. «"Да" от меня», — подписала она публикацию.

Подписчики оценили внешний вид Холден в многочисленных комментариях под изображением. «Красотка», «Вот это фигура», «Моложавая красотка», «Я обожаю тебя», «Просто вау», «Люблю Аманду», «Ты лучшая», «Холден, ты молодеешь с каждым днем», «Снимайся так почаще», — высказывались поклонники.

В декабре 2022 года Аманда Холден объяснила свою тягу к откровенным образам. Знаменитость отметила, что любит быть объектом споров в соцсетях из-за провокационных платьев и костюмов. Помимо этого, по словам звезды, своим внешним видом она желает вдохновить ровесниц носить любые вещи, вне зависимости от мнения окружающих.