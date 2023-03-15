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12:12, 15 марта 2023Спорт

Бывший боец UFC Оверим повторно попался на допинге

Бывший боец UFC Алистар Оверим повторно попался на допинге

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА) и кикбоксер Алистар Оверим повторно попался на допинге. Заявление промоушена Glory Kickboxing, в котором сейчас выступает спортсмен, опубликовано MMA Junkie.

«Оверим был исключен из рейтингов Glory. Его дисквалификация рассчитана на 12 месяцев, начиная с последнего боя», — сказано в заявлении. Уточняется, что его победа над марокканцем Бадром Хари в октябре 2022 года признана недействительной. Нидерландец должен будет вернуть процент от гонорара, заработанного за бой. Какое вещество обнаружили в пробе бойца, не сообщается.

В 2012 году перед титульным боем с чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом допинг-проба Оверима на тестостерон дала положительный результат. Спортсмена дисквалифицировали на девять месяцев.

В своем последнем поединке под эгидой UFC Оверим проиграл нокаутом россиянину Александру Волкову. Всего в профессиональной карьере нидерландец одержал 47 побед и потерпел 19 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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