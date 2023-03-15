Российские войска отработали тактику по уничтожению контрбатарейных радаров ВСУ

«Известия»: российские войска отработали тактику уничтожения контрбатарейных радаров ВСУ

Российские военные активизировали удары по специализированным радарам контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратили внимание «Известия».

По информации издания, в марте ВСУ уже потеряли десять радиолокационных станций (РЛС) американского производства: две AN/TPQ-36, шесть AN/TPQ-37 и две AN/TPQ-50. Эти радары способны по ряду признаков определять точное месторасположение стреляющих орудий и передавать координаты для нанесения ответного удара.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил рост числа уничтоженных радаров появлением в российских войсках новых технических средств радиоэлектронной разведки. «Они видят работу РЛС в момент, когда они хоть и кратковременно, но включаются. Таким образом их обнаруживают и уничтожают», — сказал он.

Аналитик также предположил, что для уничтожения радара используется связка из беспилотника, станции радиотехнической разведки и артиллерии.

7 марта сообщалось, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза. Предполагается, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины. При этом точное количество задействованных Россией «Пенициллинов» на Украине не раскрывается.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов. Данный вид техники позволяет определять точные координаты орудий противника и наносить их на электронную карту, затрачивая на одиночную цель, которая ведет огонь, не более пяти секунд. Плюсом 1Б76 названо то, что он, в отличие от американских радиолокационных средств AN/TPQ-36, не использует радиоволны, и противник не может его засечь и подавить системами радиоэлектронной борьбы..