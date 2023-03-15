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08:28, 15 марта 2023Силовые структуры

В Московском регионе полицейские задержали псевдоаптекарей

МВД: полицейские изъяли 150 кг запрещенных препаратов у «аптекарей» в Московском регионе

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В Московском регионе полицейские задержали псевдоаптекарей, продающих запрещенные препараты. Об этом в среду, 15 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, речь идет о расследование дела в отношении восьми участников и организаторов группы. Они действовали с марта 2022 по февраль 2023 года. Глава организации покупал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Затем он не регистрировал их и выводил в нелегальный оборот. Отмечается, что препараты хранились на складе., а торговля происходила в нежилых помещениях с вывесками аптечных пунктов. Однако проникнуть внутрь здания могли только постоянные клиенты — наркозависимые граждане. При этом цены на препараты были завышены на 1000 процентов.

Во время обысков у соучастников нашли 150 килограммов сильнодействующих веществ: 13 тысяч флаконов и 50 тысяч таблеток и капсул на 35 миллионов рублей. Кроме того, силовики изъяли документы, 30 миллионов рублей, автомобили и другие предметы. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

Сейчас устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

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Екатерина Власова
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