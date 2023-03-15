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12:41, 15 марта 2023Мир

Бывший премьер Австралии назвал сделку с США по подлодкам худшей в истории

Бывший премьер Австралии Пол Китинг назвал сделку с США по подлодкам худшей в истории
Пол Китинг

Пол Китинг. Фото: Adek Berry / Reuters

Сделка Австралии по закупкам атомных подводных лодок у США в рамках оборонного партнерства AUKUS является худшей за всю истории страны. Об этом заявил бывший премьер Австралии Пол Китинг, передает Associated Press (AP).

Политик раскритиковал нынешние австралийские власти на мероприятии Национального пресс-клуба, подчеркнув, что подводные лодки не будут служить полезным военным целям. «Единственный способ, которым китайцы могут угрожать Австралии или атаковать ее, — это с суши. То есть они приводят армаду военных кораблей с огромной армией, чтобы нас оккупировать. Это невозможно для китайцев», — сказал Китинг.

Он добавил, что Австралия потопит любую такую ​​китайскую армаду самолетами и ракетами. «Идея о том, что нам нужны американские подводные лодки для защиты. Если мы купим восемь, трое будут в море. Трое защитят нас от мощи Китая. Действительно?» — поделился своим мнением экс-премьер.

Ранее стало известно, что многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения. Важнейшие элементы так называемого пакта о безопасности AUKUS, который растянется на десятилетия, будут включать в себя предоставление американских атомных подводных лодок Австралии. В это время Вашингтон будет развивать собственный флот.

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Анжелика Бережная
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