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05:33, 15 марта 2023Путешествия

Россиянка описала бюджетный отель в Турции словами «русская общага»

Блогерша «Дзен» пожаловалась на кальянный дым в номерах бюджетного отеля Аланьи

Фото: Mert Kahveci / Unsplash

Российская тревел-блогерша отдохнула в самом бюджетном апарт-отеле Аланьи и описала его словами «русская общага». Своим опытом она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Девушка рассказала, что десятидневное проживание в двухзвездочном Kleopatra Aytur Apart Hotel на популярном турецком курорте обошлось ей в 170 евро. Основными недостатками отеля россиянка назвала чересчур хорошую слышимость в номерах, белый осадок в воде из крана и кальянную на первом этаже, дым из которой «расползался по всему отелю, преследуя повсюду».

В качестве еще одного минуса туристка выделила бегающих по фойе и лестницам детей. «Я неслучайно использовала слова "русская общага", потому что с такой ситуацией я сталкивалась в 90-е, когда жила в общежитии — там не было детской площадки, и по вечерам дети собирались и играли в коридорах, — пожаловалась она. — Не думала, что такое встречается где-то в наши дни, но, оказалось, в заселенных семейными россиянами апарт-отелях в Турции такое вполне возможно».

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Среди достоинств гостиницы путешественница назвала приветливый и вежливый персонал, хорошую уборку номеров, регулярную замену полотенец, возможность раннего заселения и удобное расположение отеля в центре курорта.

Ранее другая российская блогерша, живущая в Турции, рассказала о лучших местах страны, где можно выгодно отдохнуть. Первым вариантом стала Аланья, где в районе пляжа Клеопатра есть очень много бюджетных отелей с небольшим бассейном во дворе и без системы «все включено», а также апарт-отелей и квартир с посуточной арендой.

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Валентина Процкова
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