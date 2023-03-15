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12:03, 15 марта 2023Ценности

Россиянке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в клинике

Петербурженке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в медцентре

Фото: Stone36 / Shutterstock / Fotodom

Россиянке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в клинике в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает konkretno.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По словам 53-летней пациентки, 11 марта она обратилась за указанной услугой в медцентр на Московском проспекте. 14 марта женщину доставили в НИИ скорой помощи, где у нее диагностировали ожог лица третьей степени (глубокое повреждение кожных покровов, которое сопровождается некрозом тканей — прим. «Ленты.ру»).

Известно, что проверку инцидента проводят правоохранители.

В феврале сообщалось, что модель Дарья Бакина из Екатеринбурга оказалась в больнице после обращения к частному косметологу.

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Алина Гостева
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