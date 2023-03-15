Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 15 марта 2023Моя страна

В России появился новый памятник природы

Устиновскому каньону в Челябинской области присвоили статус памятника природы

Фото: Анна Килимник / Коммерсантъ

Природной территории «Устиновский каньон», расположенной возле Миасса в Челябинской области, присвоили статус памятника природы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

На территории можно увидеть каньон реки Миасс с панорамными видами, а также множество карстовых форм рельефа — пещеры, гроты, воронки, подземные полости. Наиболее известна Устиновская арка длиной около пяти и высотой до двух метров. Через нее свободно может пройти человек.

Как сообщил министр экологии области Сергей Лихачев, долина реки Миасс является частью мощного материкового экологического коридора. Это также известное в археологии и палеонтологии местонахождение, где обнаружили много ископаемых останков древних животных и временные жилища древних людей.

В планах властей — создание на территории Устиновского каньона тропы для развития экотуризма. На территории будет запрещено добывать полезные ископаемые, сбрасывать сточные и дренажные воды в водные объекты и другие участки местности, рубить деревья и пасти скот.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Зюрактуль» в Челябинской области появится тропа для людей с ограниченными возможностями. Тропа будет доступна всем желающим независимо от их физической подготовки или возраста. На ней планируется разместить ксилофоны и зоны медитации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
США сочли непреднамеренным инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником
Стюардесса сняла на видео сбор на работу и восхитила пользователей сети
Мужчина голыми руками поймал крупную рыбу на автомобильной дороге
Арестованный после смерти своего ребенка российский блогер попытался сбежать
Россияне стали чаще жаловаться на ЖКХ
Эрдоган принял решение по вступлению Финляндии в НАТО
Гоблин рассказал о работе надзирателем в тюрьме
В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»
Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов
В США самолет во время полета начал терять топливо и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.