МВД выплатит миллион рублей за информацию о российском маньяке

МВД выплатит миллион рублей за данные о даниловском маньяке, убивавшем девушек в Череповце

МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за информации о даниловском маньяке, убивавшем девушек и женщин в Череповце в период с 1992 по 2011 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Серийный убийца орудовал в районе улицы Данилова. Он совершил не менее 14 преступлений, его жертвами становились россиянки в возрасте от 16 до 33 лет. Он пользовался самодельными удавками и искусно заметал следы, наводя страх на жителей города. На местах убийств он оставлял порнографические рисунки. Следователи проверили на причастность к убийствам 14 тысяч горожан, но поймать преступника не удалось до сих пор.

По данным полиции, преступнику сейчас от 58 до 78 лет. Его рост выше среднего — около 180-190 сантиметров. В период совершения убийств у него была короткая стрижка с проплешинами на затылке. Известно, что мужчина склонен коллекционировать женское белье.

В пресс-центре МВД России добавили, что обратиться в полицию можно на условиях полной анонимности.